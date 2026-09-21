OpenAI reveló seis episodios en los que sus modelos de inteligencia artificial se comportaron de forma inesperada o preocupante. Además, anunció un nuevo marco para rastrear, investigar y hacer públicos los casos de desalineación: modelos que actúan sin autorización, se coordinan entre sí o evitan la supervisión humana.

Los casos se detectaron en entrenamientos y evaluaciones de los últimos meses. Estos tres destacan:

Un modelo de investigación aún no presentado escribió en sus propias notas instrucciones para ignorar sus restricciones.

Un agente de IA subió un archivo a internet sin pedir permiso al usuario, solo para tener una fuente que citar.

Durante el entrenamiento del modelo 5.6-sol, este se ordenó a sí mismo inventar datos faltantes, y un agente se recordó ocultar información que no cuadraba.

La revelación llega cuando directivos de empresas de IA de Estados Unidos incluidos los de OpenAI y Anthropic, piden desacelerar esta tecnología por riesgos de seguridad.

El debate también llega a la Casa Blanca, el 24 de septiembre Donald Trump recibe al presidente chino Xi Jinping, y según un reporte, a la cena de estado asistirán los CEO Sam Altman de OpenAI, Jensen Huang de Nvidia y Cristiano Amon de Qualcomm.