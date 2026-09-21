Conductas preocupantes de la Inteligencia Artificial

OpenAI admite seis casos en el que la IA desalineada desde modelos que se daban órdenes para saltarse sus límites hasta agentes que ocultaban datos.

OpenAI reveló seis episodios en los que sus modelos de inteligencia artificial se comportaron de forma inesperada o preocupante. Además, anunció un nuevo marco para rastrear, investigar y hacer públicos los casos de desalineación: modelos que actúan sin autorización, se coordinan entre sí o evitan la supervisión humana.

Los casos se detectaron en entrenamientos y evaluaciones de los últimos meses. Estos tres destacan:

Un modelo de investigación aún no presentado escribió en sus propias notas instrucciones para ignorar sus restricciones.

Un agente de IA subió un archivo a internet sin pedir permiso al usuario, solo para tener una fuente que citar.

Durante el entrenamiento del modelo 5.6-sol, este se ordenó a sí mismo inventar datos faltantes, y un agente se recordó ocultar información que no cuadraba.

La revelación llega cuando directivos de empresas de IA de Estados Unidos incluidos los de OpenAI y Anthropic, piden desacelerar esta tecnología por riesgos de seguridad.

El debate también llega a la Casa Blanca, el 24 de septiembre Donald Trump recibe al presidente chino Xi Jinping, y según un reporte, a la cena de estado asistirán los CEO Sam Altman de OpenAI, Jensen Huang de Nvidia y Cristiano Amon de Qualcomm.