Conducir un camión de carga pesada: ¿qué conocimientos se necesitan?

Conducir un vehículo de carga pesada requiere experiencia y conocimientos específicos para responder ante las distintas condiciones de la carretera.

Henrry Marroquín, quien acumula 37 años al volante de estos camiones, explica que su rutina incluye revisar el vehículo, conocer el peso de la carga y calcular la distancia necesaria para frenar.

Durante la conducción, Marroquín explica cómo realiza los cambios de marcha, utiliza los espejos para verificar que no haya vehículos cerca al retroceder y espera antes de apagar el camión para que baje el sistema de aire

Sin embargo, el sector enfrenta una escasez de más de 1.000 motoristas, de acuerdo con la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga.

Esta situación dificulta la contratación de personal capacitado y con experiencia, por lo que algunas empresas recurren a trabajadores de otros países.