Del 7 al 11 de octubre se esperan más lluvias en todo el país debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical y otros sistemas que mantienen la inestabilidad climática en el país.

En la última semana, la zona oriental del país ha sido uno de los lugares que más acumuló agua, registrando hasta 229 milímetros de lluvia, mientras que, en lo que va del año, el acumulado nacional alcanza los 2,500 milímetros, lo que representa el 92% de la lluvia anual esperada.

Ante estas condiciones, las autoridades piden a la población mantenerse alerta, principalmente en las áreas con mayor riesgo de deslizamientos, como la zona norte, la cordillera de Apaneca, Juayua, la cordillera del Bálsamo y la Sierra Berlín, Tecapa.