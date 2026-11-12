Condenas por violencia sexual

En la mayoría de los casos de violencia sexual contra menores de edad, el agresor no es un extraño. Se trata de familiares, amigos de confianza de los padres o personas encargadas del cuidado de las niñas, quienes aprovechan la cercanía con la familia y la confianza que esta les brinda para cometer los abusos.

Esta realidad genera preocupación entre las madres de familia, quienes aseguran que han reforzado las medidas de vigilancia y prevención con sus hijos, especialmente para evitar que queden expuestos a personas que puedan representar un peligro.

En los últimos meses, decenas de personas han sido condenadas por delitos de violencia sexual en El Salvador, con penas que van de los 20 a los 70 años de prisión. La mayoría de las víctimas son menores de edad, entre los 6 y 17 años.

También se han registrado casos en los que los agresores son desconocidos que contactan a las menores a través de plataformas digitales. Entre las sentencias más recientes destacan tres condenas a cadena perpetua impuestas en el oriente del país, tras la incorporación de esta pena a la legislación salvadoreña.

Según la memoria de labores de la Fiscalía General de la República, durante el periodo 2025-2026, hubo un total de 2,537 personas condenadas por el delito de violación, una cifra mayor al periodo anterior.