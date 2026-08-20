Condenas por violencia sexual y agresión de menores

Entre 10 y 50 años de prisión fueron condenados 10 sujetos en diferentes puntos del país, tras ser encontrados culpables de graves delitos sexuales, especialmente en perjuicio de menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.

El registro de las sentencias detalla los siguientes casos, reportados en los últimos días por la Fiscalía.

Entre las condenas más altas está la impuesta a Jorge Ernesto Galán Gómez, quien recibió 50 años de prisión por agresión sexual y violación en perjuicio de una menor.

Según la Fiscalía, los abusos ocurrieron durante más de siete años en Cuscatancingo, el sujeto habría aprovechado la relación de confianza con la familia de la víctima y comenzó cuando ella tenía solo 11 años, posteriormente se produjeron agresiones sexuales reiteradas.

Mientras que, en Usulután, Santos Orlando Cortez Garay fue condenado a 20 años de prisión, el caso también se caracterizó por la continuidad de las agresiones: la Fiscalía estableció que la menor era abusada desde que tenía seis años, en 2016, hasta 2025 –

Además, otros tres casos concluyeron también con penas de 20 años, en Soyapango, Rigoberto Galdámez Ardón fue condenado por agresión sexual y violación en perjuicio de una menor. Según la investigación, había establecido una relación de amistad con la familia y posteriormente comenzó a contactar a la adolescente, en diciembre de 2025 la llevó a su vivienda, donde ocurrió la agresión.

En La Unión, Samuel David Ariano Pérez recibió la misma pena por violar a una niña de 13 años en 2018. La Fiscalía sostuvo que el sujeto la sometió y posteriormente la amenazó para que no contara lo ocurrido.

Y en La Libertad Norte, Gregorio Alfredo Orellana Mendoza también fue sentenciado a 20 años por agresiones sexuales continuadas contra una menor que tenía 12 años.

En este caso, la Fiscalía señaló que el imputado aprovechaba que la madre de la niña salía de la vivienda para cometer los abusos y, además, la amenazaba con un arma de fuego.

La lista continúa con penas de 18, 16, 15, 14 y 10 años.

Edwin Alexander Rodríguez Ponce fue condenado a 18 años de prisión en San Martín, tras violar a una adolescente de 12 años. Según la Fiscalía, primero la contactó por una aplicación de mensajería y le exigía fotografías íntimas.

Mientras que, en La Libertad, Jasón Alexander Alonso Duarte recibió 16 años por violar a una niña de 11 años cuando regresaba de la escuela.

En San Vicente, Alejandro Manuel Orantes Vásquez fue sentenciado a 15 años por tocamientos de carácter sexual contra una menor de 14 años.

Y en Cuscatlán, Héctor Agustín Nieto Santos recibió 14 años por violación continuada contra una menor de 13 años, quien resultó embarazada y posteriormente dio a luz.

En Cabañas, José Alexander Fernández López fue condenado a otros 14 años por violar a una adolescente de 15 años con discapacidad mental.

Y el caso con la pena menor de este grupo corresponde a Juan Pablo Alvarado Solorsano, condenado a 10 años por agresión sexual contra una niña de 11 años en Ciudad Arce.

Estos casos muestran un elemento que se repite en varias de las investigaciones, los agresores habrían aprovechado la cercanía con las víctimas o con sus familias, momentos en los que las menores se encontraban solas, o incluso relaciones de confianza para cometer las agresiones.