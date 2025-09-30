Los imputados llevaban a las víctimas hasta la zona del lago del Güija en Metapán, Santa Ana, luego en Guatemala, otros miembros de la estructura los recibían y finalmente los llevaban a territorio estadounidense.

Cobraban entre 3,500 y 12,000 dólares a cada víctima por los viajes con destino a Estados Unidos. Hasta el momento se contabilizan 22 víctimas de diferentes partes del país que fueron trasladadas en distintos medios de transporte.

La estructura operaba en los departamentos de La Paz, San Salvador, La Libertad y Santa Ana.