15 años de prisión fue la condena que recibieron dos ecuatorianos y un colombiano por transportar 2,084 kilos de cocaína valorados en 54.9 millones de dólares. Estos sujetos fueron intervenidos a 630 millas náuticas al sur del estero de Jaltepeque mientras viajaban en una nave de bajo perfil, el 22 de junio de 2024.

Al inspeccionar la embarcación, se identificaron 105 bultos grandes y dos pequeños, según informes.

En el primer semestre de 2025, las autoridades, incautaron más de 18 toneladas de drogas cuyo valor supera los 445 millones de dólares y más de 50 detenidos por vínculos con el narcotráfico.

Una de las incautaciones más representativas del año, fue la registrada entre el 2 y 10 de junio en la cual se detuvieron a 17 extranjeros de nacionalidades colombiana, ecuatoriana, mexicana y guatemalteca; que transportaban, en aguas del pacifico, 6.3 toneladas de cocaína valorados en 157.4 millones de dólares.