También recibieron condenas el exministro de gobernación, Arístides Valencia, 28 años de cárcel, el periodista Paolo Lüers, 18 años y Wilson Alvarado, 18 años.

Según la Fiscalía, Muyshondt ofreció beneficios a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 a cambio de apoyo electoral, llegando a entregarles $138,000, de acuerdo con el testigo protegido “Noé”. El exalcalde admitió reuniones con pandilleros en representación del partido Arena, pero negó haber pactado beneficios o entregado dinero.

El tribunal desestimó su versión, recordando que reconoció al menos siete encuentros con las estructuras criminales y calificó de absurdo pensar que desconocía con quién se estaba reuniendo.