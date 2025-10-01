El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, fue condenado a 18 años de prisión por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, mientras que a Wilson Alvarado y a Paolo Lüers recibieron la misma condena por los mismos delitos, las penas fueron impuestas por el tribunal primero de sentencia de San Salvador donde se comprobó que la MS y Barrio 18 negociaron con estas personas a cambio de apoyo en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2014 y 2015.

En el mismo fallo fueron sentenciados a 28 años de cárcel el exministro de seguridad, Benito Lara, y el exministro de gobernación, Arístides Valencia. Por su parte, Lara se declaró inocente de los cargos y adelantó que interpondrá un recurso de apelación.

Según el tribunal, el testimonio del testigo criteriado Noé fue clave para la condena, ya que confirmó la existencia de reuniones y la entrega de dinero de los imputados a las pandillas, para incidir en la población para que apoyara al FMLN o Arena, cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos presidenciales.