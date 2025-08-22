José Mauricio Díaz Hernández continuará detenido mientras avanza el proceso en su contra por feminicidio agravado en perjuicio de su esposa. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 1 de agosto al interior de la vivienda de la pareja, ubicada en el cantón Talpetate del distrito de Usulután. Tras una discusión, el imputado habría herido a la víctima en el cuello con un arma blanca y posteriormente huyó de la escena con ayuda de algunos familiares, quienes lo trasladaron a un hotel donde finalmente fue capturado.

Este caso se suma a las sentencias por violencia feminicida que reporta la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el último informe de labores, entre el 2024 y el 2025 se han procesado 3,245 imputados por diferentes tipos de violencia contra la mujer.

Según el mismo informe, de ese total de procesados, 2,523 casos obtuvieron resultados favorables para las víctimas, 139 fueron sentencias condenatorias y 493 fueron absolutorios. Los hechos judicializados están relacionados a violencia sexual, física, psicológica y patrimonial.

Hasta el 11 de agosto de este año, El Salvador registra al menos 14 feminicidios, la mitad de ellos cometidos por las parejas de las víctimas, según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz.