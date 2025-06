Los casos de menores abusados, agredidos o asesinados por sus padres siguen ocurriendo en el país; hechos de violencia que también conllevan condenas para los responsables, como es el caso de Neftalí Antonio Pimentel quien fue condenado a 50 años de cárcel por haber golpeado a su hija de siete años hasta causarle la muerte.

Las investigaciones revelaron que la menor se habría comido un pan dulce que estaba destinado a sus otros dos hermanos, razón por la cual la madrastra de la niña se quejó con Pimentel y este comenzó a golpear a la pequeña en varias partes de su cuerpo; lesionándola de gravedad en el rostro y el cráneo.

La víctima no recibió atención médica y al transcurrir varias horas falleció debido a las heridas. El sujeto recibió otros nueve años por maltrato infantil; mientras que la madrastra fue condenada en otro proceso.

En un caso similar, Jaqueline Carolina Cruz Martínez deberá pasar 57 años tras las rejas por maltratar a sus dos hijos de 9 y tres años, además de causarle la muerte a su otra hija de cinco años debido a los reiterados golpes que le propinaba. La fiscalía logró demostrar que los menores también sufrían de abandono.

Mientras tanto, el tribunal primero de sentencia de Santa Tecla ordenó que un padre fuera enviado 12 años a prisión por abusar sexualmente de su hija desde los 7 hasta que cumplió los 13 años de edad. Según centros judiciales, el sujeto aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con la victima para cometer la agresión. El imputado también deberá pagar una indemnización en concepto de responsabilidad civil.

Por otro lado, el juzgado tercero de paz de Soyapango ordenó reglas de conducta y la suspensión por un año del proceso judicial contra una madre acusada de agredir a su hija de 13 años durante una discusión. La mujer no deberá realizar agresión contra la menor, no cambiar de domicilio, no salir del país y asistir a terapia psicológica.