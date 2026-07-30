Condenas de hasta 1,000 años de prisión contra estructura de narcotráfico

38 integrantes de la organización criminal denominada El Gremio fueron condenados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero. Según las investigaciones de la Fiscalía, la estructura operaba en el centro de Santa Ana y mantuvo sus actividades entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.

Durante el juicio, la representación fiscal presentó pruebas obtenidas mediante herramientas tecnológicas de investigación, con las que se demostró que los integrantes utilizaban aplicaciones de mensajería para recibir pedidos de cocaína y coordinar la distribución de la droga.

Entre las penas más altas figuran las impuestas a Miguel Ángel Mazariego Martínez y Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy, con 1,048 años de prisión cada uno. Las sentencias fueron dictadas por el tribunal segundo contra el crimen organizado, juez 3, de Santa Ana.