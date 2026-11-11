Condenas a cadena perpetua por violación

Cristian Alexander Díaz Argueta es el tercer condenado a cadena perpetua por el delito de violación en menor o incapaz, en modalidad de delito continuado. Según la Fiscalía General de la República, las agresiones iniciaron en 2025, cuando la víctima tenía seis años de edad, y se extendieron hasta julio de 2026.

Investigaciones revelaron que Díaz aprovechaba la confianza que tenía con la madre de la menor para acercarse a la niña. Cuando se quedaba al cuidado de ella, cometía los hechos en una vivienda ubicada en el barrio La Cruz, de la ciudad de San Francisco Gotera.

La víctima le contó a su abuela lo ocurrido, quien denunció al imputado, mientras que la madre de la menor se encuentra detenida por el delito de abandono y desamparo de persona.

Además de la pena de prisión, recibió una condena civil de 4,000 dólares en concepto de daño moral a la menor y 1,000 dólares a la representante de la víctima, en concepto de daño emergente y lucro cesante.

En dos semanas, El Salvador ha impuesto tres condenas de prisión perpetua por el delito de violación en menor, el primero se dio a conocer el pasado 29 de octubre, Wilmer Isaac González Hernández, acusado de agredir sexualmente a una menor de 13 años en el departamento de Morazán.

Mientras que el segundo imputado recibió su condena el pasado 4 de noviembre, se trata de Bismarck Anthony Maldonado Mayorga de nacionalidad nicaragüense, quien se llevó a una niña hasta su vivienda ubicada en el departamento de La Unión para violarla.