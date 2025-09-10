Más extranjeros están siendo condenados por tráfico de drogas en El Salvador. Recientemente fueron encontrados culpables de delito de tráfico y condenados a 15 años de prisión 3 ecuatorianos.

Los sujetos fueron detenidos el 8 de julio de 2024, cuando navegaban en una embarcación con cocaína. Al ver la presencia policial, lanzaron 19 bultos al océano, pero miembros de la marina nacional interceptaron el producto. Al realizar las pruebas a los 760 paquetes, las autoridades dicen que confirmaron que contenían cocaína, con un valor estimado en 19 millones 106,400 dólares.

La condena fue impuesta por el tribunal quinto de sentencia de San Salvador.