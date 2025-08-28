Uribe, del partido opositor Centro Democrático, murió por heridas en la cabeza tras un ataque a tiros durante un acto político en Bogotá en junio.
Un tribunal penal especial para menores juzgó al adolescente por intento de homicidio y porte ilegal de armas. El menor aceptó los cargos a principios de agosto. Siete días después, Uribe falleció en el hospital.
La ley colombiana no permite modificar los cargos contra un menor una vez aceptados, por lo que fue sentenciado por tentativa de asesinato y no por homicidio.