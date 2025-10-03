El sujeto fue identificado como Rafael Antonio Gómez Castillo.

Según el reporte, la víctima de 8 años, buscaba auxilio y alimento en casa de Gómez, debido al maltrato físico y psicológico al que era sometida por su madre biológica.

El condenado, se desempeñaba como líder religioso en una iglesia de la zona, se aprovechó del vínculo familiar y de la vulnerabilidad de la niña para abusar de ella repetidamente.

Las investigaciones revelaron que los imputados fueron expulsados de su congregación luego de que se conociera el abuso ejercido contra la menor. La denuncia fue presentada por una hermana mayor de la víctima ante las autoridades pertinentes.

La sentencia fue emitida en el tribunal segundo de sentencia de Sonsonate.