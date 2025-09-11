Dos miembros de la Mara Salvatrucha continuarán en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra por el delito de homicidio agravado en grado de autoría, en perjuicio de un hombre en Sonsonate.

Según las investigaciones, el crimen fue cometido el 31 de agosto en Acajutla, Sonsonate oeste, cuando la víctima se encontraba departiendo en un establecimiento junto a los procesados. Tras una pelea, los dos pandilleros agredieron físicamente a la víctima hasta quitarle la vida.

En otro proceso, los imputados también serán juzgados por el delito de agrupaciones ilícitas. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de entre 20 y 30 años de prisión.