Pandilleros que participaron en el asesinato de un repartidor de comida en la colonia Venecia en Soyapango, fueron condenados a largas penas de prisión. El crimen fue cometido el 20 de abril de 2020, cuando la víctima entregaba un pedido en la calle principal y pasaje Tívoli, donde 14 miembros de la Mara Salvatrucha lo privaron de libertad y posteriormente lo desaparecieron.

Además de este caso, otros 29 integrantes de la misma estructura criminal fueron encontrados culpables por diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, conspiración en el delito de homicidio, desaparición de personas, robo de vehículo, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las penas impuestas alcanzan hasta los 96 años de cárcel.

Durante el juicio, según la Fiscalía General de la República, presento pruebas y testimonios que revelaron la participación de los imputados en diferentes hechos violentos.