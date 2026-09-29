Condenan a pandillero por diversos delitos

Óscar Orlando Asencio Rivera fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y tres homicidios agravados, según informó la Fiscalía General de la República.

Entre los crímenes por los que fue sentenciado se encuentra el asesinato de un pasajero del transporte colectivo. La víctima viajaba en un autobús que cubría la ruta entre los distritos de San Vicente y San Ildefonso, cuando Asencio Rivera lo atacó con un arma de fuego y le causó la muerte.

Además 5 homeboys y 4 civiles activos de la pandilla 18 Revolucionarios, Tribu Calle Vieja, de la cancha El Tule enfrentan audiencia en el tribunal sexto contra el crimen organizado, por el delito de agrupaciones ilícitas.

Según la investigación fiscal los imputados tenían su operatividad en la zona de El Paisnal, San Salvador Norte.

En otro proceso similar, 37 integrantes de la estructura criminal 18 Revolucionarios, vinculada a la cancha Istagua, Tribu San Salvador y Las Palmas, enfrentan audiencia única por agrupaciones en el distrito de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán Norte, departamento de Cuscatlán.

De acuerdo al ente fiscal, los procesados fueron detenidos entre 2022 y 2024, durante el régimen de excepción.