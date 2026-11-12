Condenan a miembros pandillas por diversos delitos

360 años de prisión recibió el principal cabecilla de una estructura del Barrio 18 Revolucionarios, identificado como Alfredo Méndez Campos, alias Saily, por los delitos de agrupaciones ilícitas, siete homicidios tentados y cinco homicidios, es parte de las condenas impuestas a 201 pandilleros que operaban en distintos sectores del centro de San Salvador, otra de las condenas más alta fue para Guillermo Alexander Pineda Cuevas, alias Chiqui, recibió 255 años de prisión, mientras que 14 palabreros recibieron 45 años de cárcel cada uno por agrupaciones ilícitas, 120 homeboys fueron condenados a 30 años y 66 colaboradores a 20 años de prisión, además, nueve de los imputados fueron condenados por homicidios agravados y homicidios tentados.

Según la Fiscalía, entre 2015 y 2017 cometieron homicidios por venganzas, extorsiones y represalias contra quienes incumplían las reglas de la pandilla.

La estructura tenía presencia en el parque Libertad, parque Gerardo Barrios, La Galera, condominios Palo Verde y el mercado Belloso.

Las sentencias fueron impuestas por el tribunal quinto contra el crimen organizado de San Salvador.