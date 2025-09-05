Un miembro de pandilla fue condenado a 20 años de prisión por el delito de extorsión agravada. El sujeto fue identificado como José Ricardo García Hernández.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el imputado operaba en Mejicanos, Cuscatancingo y otros sectores de San Salvador. En el año 2022, se acercó a un comerciante para exigirle el pago mensual de la cuota, amenazando con atentar contra su vida y la de su familia si no cumplía.
El juicio se desarrolló en el tribunal tercero de sentencia de San Salvador.