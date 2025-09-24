Según las investigaciones por la Fiscalía los hechos se cometieron entre los años 2021 al 2022, cuando los diez imputados negociaron ilegalmente licitaciones sobre algunos proyectos para esa institución.

Además, los imputados incluyeron en esos procesos a varios integrantes de la estructura criminal MS-13, la cual operaba en la jurisdicción de Acajutla, en Sonsonate.

Emérito de Jesús Velásquez Monterrosa siendo gerente general de CEPA en ese momento, acordó conceder licitación de transporte a los implicados Castillo Flores y Ortega Mejía, para ello, modificaron las bases de la licitación para favorecer a terceras personas, como a Mendoza Recinos, gerente de la sede de Acajutla.

Además, Velásquez Monterrosa le pedía camiones con tierra a un tercero a cambio de venderle bases de licitación para la ampliación de un predio.

También las investigaciones determinaron que Velásquez Monterrosa pagó $2,500 dólares a un exempleado de la alcaldía de Colón para que le extendiera constancias de solvencia falsas.