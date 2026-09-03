Condenan a ex alcalde de Apopa

A ocho años de prisión fue condenado el exalcalde de Apopa, José Elías Hernández Hernández por el delito de peculado, en perjuicio de la administración pública.

El exedil deberá pagar 36,626.18 dólares en concepto de responsabilidad civil.

En el juicio se demostró que entre 2012 y 2016 en la comuna se realizaron procesos irregulares de compra bajo la modalidad de libre gestión para adquirir bienes y servicios en varios rubros, como uniformes deportivos, refrigerios, juguetes, piñatas, herramientas, materiales de construcción y repuestos. 

Según la Fiscalía el exalcalde instruyó a empleados para que las adquisiciones se realizaran a favor de su esposa, entre otras irregularidades.