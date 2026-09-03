Condenan a ex alcalde de Apopa

El exedil deberá pagar 36,626.18 dólares en concepto de responsabilidad civil.

En el juicio se demostró que entre 2012 y 2016 en la comuna se realizaron procesos irregulares de compra bajo la modalidad de libre gestión para adquirir bienes y servicios en varios rubros, como uniformes deportivos, refrigerios, juguetes, piñatas, herramientas, materiales de construcción y repuestos.

Según la Fiscalía el exalcalde instruyó a empleados para que las adquisiciones se realizaran a favor de su esposa, entre otras irregularidades.