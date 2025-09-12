Por 4 votos a 1, cinco jueces decidieron sentenciar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con esta mayoría de 4 a 1, Bolsonaro no podrá apelar la sentencia ante el pleno.

Junto a Bolsonaro, fueron condenados Alexandre Ramagem, exdirector de la agencia brasileña de inteligencia, Almir Garnier excomandante de la marina, Anderson Torres, exministro de justicia y exsecretario de seguridad del distrito federal entre otros.