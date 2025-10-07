Un tribunal de El Salvador condenó a penas de hasta 96 años de prisión a 14 pandilleros de la Mara Salvatrucha por el asesinato y desaparición forzada de un repartidor de comida en la colonia Venecia de Soyapango.

El crimen ocurrió el 20 de abril de 2020, cuando los acusados privaron de libertad a la víctima durante una entrega en el pasaje Tívoli. En un caso conexo, otros 29 integrantes de la misma estructura delictiva fueron declarados culpables por delitos como homicidio agravado y extorsión.

La Fiscalía General de la República sustentó las condenas con pruebas y testimonios que detallan la participación de los condenados en una serie de hechos violentos.