Condenan a 8 años de prisión a exalcalde de Apopa por peculado 

El exalcalde de Apopa, José Elías Hernández Hernández, fue condenado a ocho años de prisión tras ser hallado culpable del delito de peculado en perjuicio de la administración pública.

La sentencia, emitida por el tribunal competente, incluye el pago de $36,626.18 en concepto de responsabilidad civil, luego de que presuntamente se demostrara que entre 2012 y 2016 se ejecutaron compras irregulares bajo la modalidad de libre gestión en la comuna.

Estas adquisiciones, que abarcaban uniformes deportivos, refrigerios, juguetes, piñatas, herramientas, materiales de construcción y repuestos, fueron instruidas por el exedil a favor de su esposa, según la acusación fiscal.