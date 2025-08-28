La Fiscalía de Colombia confirmó la sentencia de 7 años de internamiento para el adolescente de 15 años que disparó contra el senador Miguel Uribe, quien falleció tras el ataque.

Un tribunal penal para menores lo juzgó por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, delitos que el joven aceptó a principios de agosto. 7

La ley colombiana, que impide modificar los cargos una vez aceptados, determinó que no se le procesara por homicidio a pesar del posterior deceso del legislador opositor a causa de las heridas en la cabeza.