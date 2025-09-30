Edwin Mauricio Alvarado Lazo fue condenado a 66 años de prisión por el feminicidio agravado y violación de una niña de 7 años ocurrido en octubre de 2023 en el reparto La Campanera, Soyapango.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso la pena de 50 años por feminicidio calificado y 16 años adicionales por violación a menor de edad, según confirmó la Fiscalía General de la República mediante un comunicado oficial en sus redes sociales.

El crimen conmocionó a la comunidad de La Campanera y generó repercusión internacional cuando el cuerpo de la menor fue localizado abandonado dentro de un saco, tras ser engañada y agredida sexualmente por el ahora sentenciado.

La captura de Alvarado Lazo se produjo en octubre de 2024 mediante un operativo policial de alto impacto que buscaba al responsable del hecho delictivo que mantuvo en vilo a la población salvadoreña durante casi un año.