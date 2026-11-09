Condenan a 46 años de prisión a conductor ebrio que causó la muerte de una pareja

José Weilbert Amaya Aguilar fue condenado a 46 años de prisión por conducir en estado de ebriedad, perder el control de su pickup e impactar contra la vivienda de una pareja, cuyos integrantes fallecieron a consecuencia del accidente. El caso ocurrió en marzo y tuvo repercusión en redes sociales.

De acuerdo con información de la Fiscalía, antes del accidente, ciudadanos de la zona le habían advertido que no condujera bajo los efectos del alcohol; sin embargo, el hombre continuó manejando.

Como consecuencia del impacto, la mujer falleció en el lugar, mientras que su esposo murió posteriormente en un hospital debido a la gravedad de sus lesiones. Amaya Aguilar fue condenado por los delitos de homicidio simple y conducción peligrosa.