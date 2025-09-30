Reynaldo Neftalí Figueroa fue sentenciado a 35 años de prisión por el feminicidio de su expareja en Ayutuxtepeque, hecho ocurrido en agosto de 2023.

La investigación fiscal reveló que inició una relación con la víctima cuando era menor de edad, y aunque tuvo dos hijos con ella, ejercía violencia psicológica y verbal durante las visitas.

El día del crimen, la mujer regresaba a su vivienda y fue interceptada por Figueroa, quien tras una discusión la asfixió, mientras la familia reportaba su desaparición y exigía justicia.