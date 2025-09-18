Por varios delitos cometidos entre los años 2016 y 2025, diecisiete pandilleros de la mara salvatrucha fueron condenados a penas que oscilan entre los 42 y 132 años de prisión. La Fiscalía General de la República informó que las condenas fueron impuestas tras demostrar la participación de los imputados en múltiples hechos criminales.

Los sujetos operaban en los distritos de San Francisco Gotera, Chilanga, Delicias de Concepción y Yoloaquín, todos en el departamento de Morazán. Según las investigaciones, fueron procesados por siete homicidios agravados, seis casos de conspiración y organizaciones terroristas.

Entre los crímenes más relevantes destaca el atentado ocurrido en 2016 contra una patrulla de la Policía Nacional Civil. Mientras los agentes reducían la velocidad en una zona con túmulos, los pandilleros aprovecharon para abrir fuego en su contra. Como resultado, los policías resultaron lesionados.

La institución fiscal detalló que, además, los condenados planearon el asesinato de varias personas a quienes consideraban informantes de la PNC, intentando generar temor y control en las comunidades donde operaban.

En el juicio estuvieron presentes ocho de los imputados, mientras que los demás fueron condenados en rebeldía. La sentencia fue emitida por el tribunal segundo contra el crimen organizado.