Condenan a 15 años de prisión a falso especialista en criptomonedas

A 15 años de prisión fue condenado Fidel Antonio Zavala Pérez, quien según la Fiscalía se hizo pasar por especialista en criptomonedas y bolsa de valores.

La institución demostró que Zavala Pérez defraudó a tres víctimas con la falsa promesa de generosas ganancias e inversiones financieras.

Según las investigaciones, el imputado se hacía pasar por experto en el rubro para engañar a los afectados y obtener el dinero.

Posteriormente, cortaba la comunicación y evitaba el contacto, además de proferir amenazas cuando le exigían la devolución de los fondos.

La investigación sostiene que el condenado utilizó su supuesta calidad de experto para generar confianza entre los afectados.

Con esa apariencia, logró que las víctimas entregaran su dinero bajo la promesa de inversiones rentables.

Cuando los afectados reclamaban la devolución, el imputado interrumpía el contacto y respondía con amenazas, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía.