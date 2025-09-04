Un tribunal declaró culpables y condenó a quince años de prisión a los exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Juan Antonio Presa Meléndez y Misael Alfonso Aguirre Pineda por el delito de extorsión agravada.

Según la investigación, los imputados, aprovechando su condición de agentes, amenazaron en abril de 2024 a una víctima en su lugar de trabajo con encarcelarlo si no accedía a pagar el dinero que le exigían.

La sentencia, que ya es firme, sienta un precedente contra la corrupción y el abuso de autoridad al interior de la fuerza policial.