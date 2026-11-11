Condenados por conducción peligrosa

Más de cinco años de prisión puede pasar una persona por conducción peligrosa. Tal es el caso de José Mario Moreno, quien fue condenado a dos años de cárcel por manejar con 280 grados de alcohol en Santa Tecla. El procesado fue detenido el 24 de octubre de 2026, cerca del cerro El Boquerón. Como parte de su condena, no podrá consumir bebidas alcohólicas y deberá asistir a charlas de alcohólicos anónimos. Ricardo Marroquín también recibió dos años de prisión por este delito, pena que será sustituida por trabajo de utilidad pública. Además, no podrá conducir durante dos años y tendrá suspendida su licencia.

En otro caso, un motorista de furgón, identificado como Roberto Antonio, enfrenta un proceso por conducción peligrosa y lesiones graves contra una pareja. El juzgado primero de paz de Santa Ana ordenó 60 días hábiles de investigación. El hecho ocurrió el 27 de octubre, tras una discusión por una maniobra vial, el imputado habría perseguido a la pareja y empujado su motocicleta, provocando que ambos cayeran. Luego huyó del lugar. Por este caso, deberá entregar 4,000 dólares como garantía económica.

El artículo 147 del código penal establece penas de dos a cinco años de prisión para quien conduzca de forma peligrosa y ponga en riesgo la vida de otras personas. Según el observatorio de seguridad vial en lo que va de las 2026, 2,101 personas han sido detenidas por este delito.