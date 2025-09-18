Era diciembre de 2021 cuando una llamada cambió para siempre la vida de María, nombre ficticio por respeto a la víctima, la comunicación provenía del teléfono de su novio, Miguel Ángel Ramos Ayala, su agresor. Él la citó a altas horas de la noche en una cancha de fútbol desolada en Nueva Concepción, Chalatenango. Horas después, vecinos encontraron el cuerpo sin vida de María, con una herida mortal de arma de fuego, según confirmaron investigaciones policiales y fiscales.

Por este feminicidio, el juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Salvador declaró culpable a Ramos Ayala y le impuso una pena de 50 años de prisión. El tribunal estableció además que existió un ciclo previo de violencia, caracterizado por episodios físicos y psicológicos, con los que el agresor intentaba controlar y celar a la víctima.

Historias como la de María se repiten con frecuencia. Según el observatorio de violencia contra las mujeres de ORMUSA, entre enero y agosto de 2025 se ha registrado 16 feminicidios y muertes violentas de mujeres. De esos casos, un 56% fue perpetrado por la pareja de la víctima, el 75% involucró armas de fuego o blancas, y un 31% de los crímenes se concentran en san salvador. Estos datos evidencian que las mujeres siguen siendo presas fáciles de sujetos que, como Ramos Ayala, cometen actos de violencia extrema.