De acuerdo a la Fiscalía, Morán intento trasladar a 24 personas de manera irregular hacia los Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el 29 de febrero de 2024.

Agentes de la PNC realizaban un patrullaje en las inmediaciones del redondel Claudia Lars en San Juan Opico donde un grupo numeroso de personas, entre ellas adultos y menores de edad, abordaron un cabezal.

Los agentes confirmaron que todos tenían como destino los Estados Unidos y que habían pagado diferentes cantidades de dinero para ser transportados de forma ilegal.