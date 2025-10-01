Según la Fiscalía, Figueroa inició la relación con la víctima cuando ella era menor de edad.

De esa unión nacieron dos hijos que no reconoció en un inicio, aunque posteriormente comenzó a aportar para su manutención, pero utilizaba las visitas para ejercer violencia psicológica y verbal contra la mujer.

El crimen ocurrió en agosto de 2024 cuando la víctima regresaba a su vivienda y fue interceptada. Tras una discusión, la asfixió.

Las investigaciones también señalan que el sentenciado fingió ayudar a la familia en la búsqueda de la víctima.