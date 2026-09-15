Condena a cadena perpetua por feminicidio

Eduardo Mauricio Urbina García se convierte en la segunda persona sentenciada a cadena perpetua en El Salvador, tras haber sido encontrado culpable del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su vecina Jazmín Cecilia Ramírez Cáceres de 32 años en Santa Ana Centro.

De acuerdo a la Fiscalía General de la República, tras la presentación de las pruebas testimoniales, periciales y documentales, la sentencia fue impuesta por el juzgado de lo criminal de Santa Ana a los 42 día del haber cometido el delito.

Además, el imputado deberá pagar 15,000 dólares en concepto de responsabilidad civil, esta resolución marca la segunda pena de prisión de por vida dictada en el país desde que entró en vigor la reforma constitucional que habilita esta sanción para delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a estructuras criminales.