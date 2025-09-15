Septiembre es el mes internacional de la concientización del cáncer infantil, una enfermedad que representa la segunda causa de muerte en niños mayores de un año. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostica cáncer cerca de 274,000 niños y adolescentes en el mundo, de los cuales 30,000 son de América Latina y el Caribe, y casi 10,000 fallecen a causa de esta enfermedad.

En El Salvador, cada año se diagnostican 258 nuevos casos de cáncer infantil, de los cuales 80 corresponden a leucemia. De cada 100 niños diagnosticados con cáncer, 48 fallecen a causa de la enfermedad.

Aunque el cáncer pediátrico no es prevenible, la OMS subraya la importancia de la detección temprana, los tipos más comunes de cáncer infantil son la leucemia, cáncer cerebral, linfomas y tumores sólidos.

En los últimos años se han registrado avances importantes en los tratamientos, como en el caso de la leucemia aguda, que hace tres décadas era considerada fatal y hoy supera el 70 % de supervivencia a cinco años. También se han logrado mejoras en los tumores sólidos debido al uso combinado de cirugía, radioterapia y quimioterapia, aumentando significativamente la supervivencia a largo plazo.

Sin embargo, la OMS advierte que en países de ingresos altos más del 80% de los niños afectados se curan, mientras que en naciones de ingresos medios y bajos la tasa de curación es apenas del 20%.

Para cambiar esta situación, la organización implementa la iniciativa global para el cáncer infantil, que busca incrementar la supervivencia global al menos un 60% para 2030, reduciendo el sufrimiento y promoviendo políticas públicas que prioricen el cáncer infantil y reduzcan las desigualdades.