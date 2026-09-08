Concentrado a bajo precio para ganaderos afectados por la sequía

Es parte de la distribución de concentrado a precio preferencial para ganaderos de la zona oriental, una de las regiones más afectadas por la falta de lluvias. El quintal de concentrado lechero plus fórmula +18% se ofrece a $14, frente a un precio de mercado que ronda los $23. Cada productor puede comprar hasta cuatro quintales.

El producto contiene un 18% de proteína y busca complementar la alimentación del ganado afectado por la escasez de pastos, consecuencia del fenómeno de el niño en la zona norte del oriente del país.

Para acceder al beneficio, los pequeños ganaderos deben presentar la matrícula de fierro de su ganado, documento que acredita su condición como productores.

Especialistas también recomiendan reforzar la dieta del ganado con sal mineral y calcio ante las altas temperaturas, para reducir el impacto de la sequía en la producción lechera de la región.