La gala Arte y Moda cerró un año de trabajo de los niños y adolescentes de los centros de Conapina.

El evento se realizó en el Museo de Antropología David J. Guzmán, donde los menores desfilaron en la pasarela del MUNA.

Linda Amaya, directora ejecutiva de CONAPINA, explicó que la actividad corona la formación en más de 16 talleres.

Los talleres abarcan pintura, costura, gastronomía y cerámica, según detalló la directora ejecutiva de CONAPINA.

Amaya sostuvo que los participantes descubrieron talentos y habilidades, y reafirmaron la seguridad que debe acompañar a la niñez y la adolescencia.

En el museo se exhibieron esculturas y trabajos elaborados por los menores durante el año. Durante la noche también se lanzó en línea la tienda Alzúa, disponible en el sitio alsoa.com.sb.

CONAPINA ya operaba una tienda física en la planta baja de la Binaes. En la página, el público puede consultar precios, obras y realizar pedidos con diseños personalizados.

Los precios varían según el tamaño de cada pieza, sobre todo en pinturas y cerámica. El servicio de gastronomía también tendrá un precio conforme avance el proyecto.

La página de Conapina habilitará un enlace directo a la tienda.