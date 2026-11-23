Más de 100 perros acompañados por sus familiares participaron en la Pet Run Vito 2026, una carrera organizada con el objetivo de recaudar fondos para el funcionamiento del Hogar Padre Vito Guarato.

La actividad se desarrolló en el Parque Madre Selva, ubicado en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

Para participar, los asistentes debían realizar una donación de 20 dólares, que incluía un kit promocional. Desde la organización destacaron que los recursos recaudados contribuirán al sostenimiento de la institución que atiende aproximadamente a 119 niños.