Son más de 100 familias que quedan incomunicadas tras el desborde del río Grande, en El Majahual, en La Libertad Costa, durante la época de lluvia, que bloquea el único paso que tienen 65 familias de la comunidad Izcanal y 45 de la comunidad El Almendral hacia la comunidad el bosque y viceversa.

El río Grande no es la única amenaza que tienen los habitantes.

Ante los riegos que tienen durante el invierno, las comunidades se han organizado para dar una primera respuesta, evacuando a quienes están más vulnerables y trasladándolos a lugares donde han identificado que tienen menor peligro.

Piden a las autoridades la construcción de unas bordas y de otro puente para evitar se continúen registrando más incidentes en la zona, especialmente porque cerca del río también hay una escuela.