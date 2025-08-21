Los habitantes de las comunidades aledañas al río Grande piden con urgencia la construcción de la bordación del puente, ya que el riesgo aumenta durante esta temporada de lluvias.

Los pobladores advierten que, si no se ejecuta la obra, podrían producirse desbordes que afecten viviendas y cultivos, lo que incrementaría la vulnerabilidad de cientos de familias.

Las autoridades locales han recibido la demanda, aunque reconocen que el financiamiento y la coordinación interinstitucional serán claves para concretar la medida.