Comunidades vulnerables de San Salvador se preparan ante el inminente aumento de lluvias pronosticado para los próximos días, que podría generar inundaciones y brotes de enfermedades.

La alcaldía capitalina ya ejecuta acciones preventivas, como la limpieza del río Acelhuate y drenajes, especialmente en zonas como la comunidad Darío González, históricamente afectada.

Además, se han acondicionado 27 albergues temporales y reforzado las fumigaciones para combatir el dengue, zika y chikungunya, enfermedades que suelen proliferar en esta época.