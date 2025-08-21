Más de 100 familias de las comunidades Iscanal y El Almendral en Mahahual, La Libertad, exigen a las autoridades la construcción de bordas y un puente ante los constantes desbordes del Río Grande que las deja incomunicadas durante la época lluviosa.

Los pobladores, realizan evacuaciones preventivas hacia zonas altas cuando el río crece, ya que la única vía de acceso queda bloqueada y existe riesgo de derrumbes en el área.

La situación afecta especialmente a una escuela ubicada cerca del cauce, por lo que piden obras de mitigación urgentes para evitar mayores incidentes.