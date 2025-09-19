Más de 200 familias de la comunidad Tres Caminos, en Mejicanos, llevan entre tres y cinco días sin agua potable debido al daño en la tubería que abastece la zona norte, situación que ha obligado a los residentes a utilizar agua lluvia para tareas domésticas y a comprar agua embolsada para consumo, con gastos de hasta $6 diarios.

Las pipas de la municipalidad solo abastecen a zonas aledañas como Pórticos y Altos de San Ramón, dejando a esta comunidad sin asistencia oficial, lo que afecta especialmente a niños y a tortillerías locales que dependen del agua para lavar maíz y producir tortillas.

Los vecinos exigen una solución inmediata ante el agotamiento total de sus reservas.