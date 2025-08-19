La comunidad KM40, El Majahual, ha implementado su propio sistema de alerta temprana con un semáforo pintado bajo un puente para monitorear las crecidas del río.

Este protocolo de primera respuesta, que coordinan con Protección Civil, es vital para evacuar a las veinte familias residentes ante la inminente amenaza, ya que varias viviendas ya han colapsado.

La destrucción de un muro de contención durante las últimas lluvias de 2024 agravó el riesgo, lo que ha obligado a los habitantes a elevar sus pisos hasta un metro para minimizar los daños por las recurrentes inundaciones.