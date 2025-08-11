Los ministros de asuntos exteriores de Italia, Australia, Alemania, Nueva Zelanda y Reino unido emitieron una declaración conjunta en la que rechazan enérgicamente la decisión del gabinete de seguridad israelí, alegando que esto agravará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de un éxodo masivo de civiles.

Los planes anunciados por el gobierno israelí podrían violar el derecho internacional humanitario, señala el comunicado.

Cualquier intento de anexar o ampliar asentamientos viola el derecho internacional, continuó la declaración.

Los ministros instan a las partes y a la comunidad internacional a realizar todos los esfuerzos posibles para poner fin definitivamente al conflicto, mediante un alto el fuego inmediato y permanente que permita el suministro de asistencia humanitaria masiva, inmediata y sin obstáculos.