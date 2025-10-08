Es la comunidad El Jute en el Puerto de La Libertad, sus habitantes están expectantes ante las lluvias que afectan al país, esta zona está en alerta naranja como todo la costa del país, actualmente tienen problemas con una zanja de aguas negras que por la cantidad de agua no permite la evacuación y es que en El Salvador solo en siete días ya cayó el 49% de precipitaciones que tendría que registrarse en todo el mes de octubre la mayoría de agua se concentró en esta zona del país.

A pesar de contar con el apoyo de autoridades como Protección Civil que se encarga de evacuar a los habitantes durante emergencias, la comunidad sufre estragos y daños en las infraestructuras de las viviendas, aumentando la vulnerabilidad de las más de más de 100 familias habitan en El Jute incluyendo al menos 20 menores de edad.

El país espera más tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento de entre 9 a 12 kilómetros por hora. Las lluvias se desplazarán desde la zona norte del país hasta la franja costera, generando zozobra en comunidades como esta.